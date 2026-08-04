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Суслика снова украли в Волжском, похитители попали на видео

Под Волгоградом активизировались воры сусликов.

Источник: Комсомольская правда

Суслика снова украли в городе Волжском Волгоградской области. На этот раз местную достопримечательность унес неизвестный мужчина прямо под камерами уличного видеонаблюдения. Похититель, который был вместе с женщиной, положил его в пакет и ушел.

Как видно на кадрах видео, парочка присела на лавочку рядом с сусликом. После перекура мужчина с татуировкой, озираясь по сторонам, сломал арт-объект и положил в пакет. Затем вместе со спутницей ушел в магазин.

— Нарушителя найдут. Тот, кто ранее вырвал газету у суслика, уже давал показания. Тот, кто унес кулич, — тоже, — подчеркивают в администрации Волжского. — Так что готовьтесь, гражданин. Звёздный час близко.