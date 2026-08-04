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Собянин: Системой ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере «Макс» сообщил об уничтожении еще трех беспилотников на подлете к столице.

Источник: РИА "Новости"

«Три БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», — написал Собянин.

Он отметил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

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