Ричмонд
+27°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Набрала алкоголя на 3 тысячи»: под Волгоградом поймали рецидивистку

В Волжском задержали серийную воровку.

В Волжском Волгоградской области полицейские задержали 40-летнюю местную жительницу, которая попыталась заработать на краже из супермаркета. О пропаже товара со стеллажей в полицию заявила администрация сетевого магазина.

В региональном Главке прокомменттровали: злоумышленница незаметно набрала в торговом зале спиртосодержащей продукции на сумму более 3 тысяч рублей и пронесла ее мимо кассы. Задержать подозреваемую удалось по горячим следам. Ей оказалась горожанка с темным прошлым — ранее она уже привлекалась к ответственности за аналогичные воровские «похождения».

На допросе рецидивистка призналась в содеянном. Она пояснила, что вынесенные бутылки планировала перепродать случайным прохожим, а вырученные наличные пустить на личные нужды.

Теперь в отношении волжанки возбуждено новое уголовное дело по статье «Кража».

Ранее сообщалось о разоблачении криминального синдиката.