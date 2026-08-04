«Набрала алкоголя на 3 тысячи»: под Волгоградом поймали рецидивистку

В Волжском Волгоградской области полицейские задержали 40-летнюю местную жительницу, которая попыталась заработать на краже из супермаркета. О пропаже товара со стеллажей в полицию заявила администрация сетевого магазина.
В региональном Главке прокомменттровали: злоумышленница незаметно набрала в торговом зале спиртосодержащей продукции на сумму более 3 тысяч рублей и пронесла ее мимо кассы. Задержать подозреваемую удалось по горячим следам. Ей оказалась горожанка с темным прошлым — ранее она уже привлекалась к ответственности за аналогичные воровские «похождения».
На допросе рецидивистка призналась в содеянном. Она пояснила, что вынесенные бутылки планировала перепродать случайным прохожим, а вырученные наличные пустить на личные нужды.
Теперь в отношении волжанки возбуждено новое уголовное дело по статье «Кража».
Ранее сообщалось о разоблачении криминального синдиката.