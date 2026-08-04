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Прокуратура контролирует разбирательство гибели ребенка в ЖК «Новая Кузнечиха»

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Прокуратура Нижегородской области контролирует выяснение обстоятельств гибели ребенка на велосипеде в ЖК «Новая Кузнечиха».

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Прокуратура контролирует действия и процессуальные решения полиции.

Напомним, что ДТП случилось сегодня, 4 августа, около 14:39 в районе дома № 6 на улице Новокузнечихинская. 9-летний мальчик пересекал дорогу на велосипеде в неположенном месте. В результате в него врезался автомобиль Kia под управлением 19-летней девушки. Велосипедист скончался на месте до приезда скорой помощи.