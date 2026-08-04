РПН предупредил волгоградцев о фейковых проверках с указанием QR-кода

Юридические лица и индивидуальные предприниматели в последнее время сталкиваются с новом видом мошенничества. В Роспотребнадзоре сообщили, что аферисты стали массово рассылать уведомления о якобы внеплановых проверках ведомства с указанием QR-кода и необходимостью перехода по ссылке и оплате почтовых услуг, что является фейком.