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Опубликовано видео момента наезда на юного велосипедиста в ЖК «Новая Кузнечиха»

9‑летний мальчик пересекал дорогу на велосипеде в неположенном месте.

Опубликовано видео с моментом наезда автомобиля на мальчика на велосипеде в Нижнем Новгороде. Его запечатлели уличные камеры, установленные во дворе ЖК «Новая Кузнечиха».

На опубликованных кадрах видно, как мальчик выезжает на велосипеде со двора и, не спешиваясь, начинает переезжать дорогу рядом с пешеходным переходом. В этот момент на него наезжает автомобиль.

Напомним, что ДТП случилось сегодня, 4 августа, около 14:39 в районе дома № 6 на улице Новокузнечихинская. 9‑летний мальчик пересекал дорогу на велосипеде в неположенном месте. В результате в него въехал автомобиль Kia под управлением 19-летней девушки. Велосипедист скончался на месте до приезда скорой помощи. Прокуратура Нижегородской области контролирует выяснение обстоятельств гибели ребенка.