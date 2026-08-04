Жителя Новороссийска осудили на 16 лет за госизмену

Суд установил, что фигурант совершил государственную измену, а также оказал содействие террористической деятельности путем передачи денежных средств. Ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, первые пять лет из которых он должен провести в тюрьме.