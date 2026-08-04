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65-летнего нижегородца будут судить за убийство соседей

Убийство произошло 13 февраля 2026 года.

В Нижегородской области завершено расследование уголовного дела в отношении 65-летнего пенсионера, убившего супружескую пару. Об этом сообищили в СУ СК региона.

Напомним, что убийство произошло 13 февраля 2026 года. Обвиняемый зарезал своих соседей в поселке Керженец Борского округа. Во время задержания он также применил насилие к одному из полицейских.

По данным следователей, мотивом преступления стал конфликт из-за земельного участка.

Следователи собрали достаточно доказательств вины подозреваемое. Дело передано в суд на рассмотрение.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин ждёт доклад о смерти жительницы Арзамаса после операции на глаз.