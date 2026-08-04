65-летнего нижегородца будут судить за убийство соседей

В Нижегородской области завершено расследование уголовного дела в отношении 65-летнего пенсионера, убившего супружескую пару. Об этом сообищили в СУ СК региона.
Напомним, что убийство произошло 13 февраля 2026 года. Обвиняемый зарезал своих соседей в поселке Керженец Борского округа. Во время задержания он также применил насилие к одному из полицейских.
По данным следователей, мотивом преступления стал конфликт из-за земельного участка.
Следователи собрали достаточно доказательств вины подозреваемое. Дело передано в суд на рассмотрение.
Ранее сообщалось, что Бастрыкин ждёт доклад о смерти жительницы Арзамаса после операции на глаз.