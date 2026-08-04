На Бору осудят мужчину за двойное убийство и повреждение автомобиля

65-летний мужчина предстанет перед судом за совершение сразу нескольких преступлений на Бору, расследование уголовного дела завершено, сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.
В феврале текущего года на улице Калинина в поселке Керженец обвиняемый повредил автомобиль, принадлежащий его соседям. В ходе ссоры в доме он нанес множественные ножевые ранения женщине и мужчине, которые скончались от полученных травм.
Позже в ходе задержания злоумышленник применил насилие к одному из сотрудников полиции. По решению суда мужчина был заключен под стражу.