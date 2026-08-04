Пропавшего в Черногории российского музыканта Соломатина нашли мертвым

По имеющимся данным, молодой человек вышел из дома в день исчезновения, оставив телефон и документы в квартире. Предполагалось, что Соломатина похитили члены общины, которая привлекает молодежь под предлогом организации музыкальных квартирников. Однако сейчас приоритетной версией считается возможное самоубийство, говорится в публикации.