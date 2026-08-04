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Пропавшего в Черногории российского музыканта Соломатина нашли мертвым

Добровольцы в Черногории обнаружили тело 21-летнего российского джазового музыканта Георгия Соломатина, который пропал около шести дней назад. Об этом во вторник, 4 августа, сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на участников поисковых работ.

Добровольцы в Черногории обнаружили тело 21-летнего российского джазового музыканта Георгия Соломатина, который пропал около шести дней назад. Об этом во вторник, 4 августа, сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на участников поисковых работ.

По имеющимся данным, молодой человек вышел из дома в день исчезновения, оставив телефон и документы в квартире. Предполагалось, что Соломатина похитили члены общины, которая привлекает молодежь под предлогом организации музыкальных квартирников. Однако сейчас приоритетной версией считается возможное самоубийство, говорится в публикации.

Официального подтверждения этой информации на момент публикации материала не поступало.

Таиландская полиция задержала основных подозреваемых в похищении 22-летней россиянки и ее 17-летнего брата: двоих местных жителей Тхана Кыттхонга и Тхонгчай Синина, также известных как Понг и Тхонг. Предварительно, они действовали в составе преступного синдиката. Они признались, что убили молодых людей. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».