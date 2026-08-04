Автомобиль загорелся на Долгоруковской улице в центре Москвы

Автомобиль загорелся на Долгоруковской улице в центре столицы. В момент происшествия за рулем была девушка, которая почувствовала запах гари и успела выбежать из машины. Об этом во вторник, 4 августа, сообщил корреспондент «Вечерней Москвы».
По словам знакомой водителя, причиной возгорания могла стать проводка, так как автомобиль был старый. При этом машина застрахована только по ОСАГО — КАСКО у нее нет.
По данным пресс-службы Дептранса Москвы, в связи с произошедшим движение было затруднено на один километр в сторону области. Водителям рекомендуется выбирать пути объезда. Пожар ликвидируют сотрудники МЧС России.
22 июля в Пий-Хемском районе Республики Тыва также произошло столкновение легкового автомобиля с бензовозом. В результате аварии легковушка загорелась и взорвалась.
Ранее авария с возгоранием автомобиля случилась на 48-м километре МКАД. Машина врезалась в разделительный буфер, после чего опрокинулась и загорелась.