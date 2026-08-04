Мать убитых в Таиланде брата и сестры назвала дату церемонии прощания

Мать убитых в Паттайе россиян Дианы и Романа Назимовых Зарина пригласила желающих проститься с детьми и почтить память погибших. Она сообщила в соцсетях, что церемония пройдет в четверг на месте их захоронения.
«В этот четверг, начиная с 10.00 утра (06.00 мск), все желающие смогут прийти на место захоронения, чтобы почтить память Дианы, Ромы и той тайской Семьи, чьи жизни также унесла эта трагедия», — написала Зарина.
Брат и сестра Назимовы пропали в Паттайе 26 июля. Позже полиция задержала подозреваемых в их убийстве. По данным следствия, они признались в преступлении и указали место, где были спрятаны тела россиян.
На этой же территории правоохранители обнаружили еще одно захоронение с тремя телами. Предварительно, погибшими оказались члены тайской семьи, которая также могла стать жертвой тех же преступников.