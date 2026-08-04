Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Паттайе байк-таксисты начали бесплатно возить россиян после убийства Назимовых

Водители байк-такси в Паттайе начали массово перестали взымать с российских туристов оплату проезда. Как объяснила проживающая в Таиланде россиянка в личном блоге, это произошло после убийства брата и сестры Назимовых из Тюмени.

Источник: Life.ru

Тайские таксисты перестали брать деньги с россиян после расправы над Назимовыми. Видео © Telegram / Юань да Марья.

Таким жестом многие местные таксисты выражают свои соболезнования и резкое осуждение случившегося. Через онлайн-переводчики они пишут пассажирам из России, что поездка для них бесплатна, и просят принять извинения за трагедию, произошедшую в их стране. Автор видеоролика призвала соотечественников обязательно благодарить таких людей, отметив, что именно из подобных маленьких поступков и складывается подлинное человеческое отношение.

Россиянка подчеркнула, что живёт в королевстве уже два года и ни разу не сталкивалась с негативом со стороны тайцев. Случившееся с семьёй из Тюмени она назвала чудовищным исключением из правил.

Напомним, двое местных жителей были задержаны в Паттайе по подозрению в жестокой расправе над 22-летней Дианой и 17-летним Романом, пропавшими 26 июля. По данным следствия, россияне стали жертвами ограбления, в ходе которого юноша был застрелен, а девушка забита насмерть. Задержанные указали места захоронения тел и сокрытия деталей мотоцикла. Глава МИД королевства Сихасак Пхуангкеткеу назвал произошедшее шоком для руководства страны, признав, что инцидент нанёс колоссальный урон туристическому имиджу Таиланда как безопасного направления. Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун заявил, что убийц брата и сестры Назимовых из России ждёт самое строгое наказание, вплоть до смертной казни.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.