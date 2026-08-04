В Паттайе байк-таксисты начали бесплатно возить россиян после убийства Назимовых

Напомним, двое местных жителей были задержаны в Паттайе по подозрению в жестокой расправе над 22-летней Дианой и 17-летним Романом, пропавшими 26 июля. По данным следствия, россияне стали жертвами ограбления, в ходе которого юноша был застрелен, а девушка забита насмерть. Задержанные указали места захоронения тел и сокрытия деталей мотоцикла. Глава МИД королевства Сихасак Пхуангкеткеу назвал произошедшее шоком для руководства страны, признав, что инцидент нанёс колоссальный урон туристическому имиджу Таиланда как безопасного направления. Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун заявил, что убийц брата и сестры Назимовых из России ждёт самое строгое наказание, вплоть до смертной казни.