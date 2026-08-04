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Стала известна причина пожара на заводе в Перми

Площадь возгорания превысила 800 квадратных метров.

Пожар на заводе по улице Соликамской продолжают тушить в Перми.

В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили предварительную причину крупного пожара. По версии специалистов, ЧП могло начаться из-за разгерметизации системы охлаждения одной из установок, после чего произошло возгорание.

По уточнённым данным, общая площадь пожара достигла 800 кв. м. К 21.28 пожарным удалось локализовать огонь на площади около 600 кв. м. На месте работают 94 человека, задействовано 25 единиц техники.

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