Число пожарных на месте ликвидации огня в промзоне Перми увеличили до 94 человек

В краевом МЧС сообщили новую информацию о ликвидации пожара на одной из промышленных площадок города. По состоянию на 21:28 4 августа, огонь локализовали на площади 600 кв. метров. Ранее ведомство сообщило о площади пожара в 800 кв. метров.
На месте ликвидации огня работают 94 человека и 25 единиц техники. Сотрудники МЧС России предотвратили распространение огня на соседние производственные и административные здания, расположенные на ул. Соликамской Перми.
Жители Перми обратили внимание на черные клубы дыма около 19:00. Шлейф дыма над городом достиг нескольких километров.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше