В Перми расстреляли окна торгового центра

«Они прострелили окна в нескольких офисах, в моем в том числе. Просто шли пьяные и били по всему, что попадется. Надеюсь, их найдут. Именно мое стекло из ста — супер-везение. А такое стекло стоит почти 300 тысяч рублей», — рассказал собеседник издания.