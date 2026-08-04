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В Перми расстреляли окна торгового центра

Неизвестные открыли стрельбу по зданию торгового центра в центре Перми, повредив окна нескольких офисов и остановку общественного транспорта.

Неизвестные открыли стрельбу по зданию торгового центра в центре Перми, повредив окна нескольких офисов и остановку общественного транспорта. Сейчас злоумышленников разыскивает полиция, пишет 59.ru.

Очевидцы рассказали, что двое мужчин стреляли по фасаду здания. Под выстрелы попали окна нескольких компаний, а также расположенная рядом остановка.

Один из арендаторов заявил, что, по его мнению, нападавшие были пьяны. По его словам, полиция уже занимается их поисками.

«Они прострелили окна в нескольких офисах, в моем в том числе. Просто шли пьяные и били по всему, что попадется. Надеюсь, их найдут. Именно мое стекло из ста — супер-везение. А такое стекло стоит почти 300 тысяч рублей», — рассказал собеседник издания.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что утром 4 августа в полицию поступило сообщение о повреждении фасада здания. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и разыскивают стрелявших.

Подозреваемые пока не задержаны. Из какого оружия велась стрельба, также пока не установлено.

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