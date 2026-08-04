Пожар на предприятии в Перми удалось локализовать на площади 600 «квадратов»

Благодаря оперативным действиям пожарных удалось избежать перехода огня на другие постройки. Сейчас на месте происшествия продолжают работать 94 специалиста и 25 единиц спецтехники. Сведения о пострадавших и обстоятельствах случившегося выясняются.
О том, что на производственном объекте в Перми возник пожар, стало известно несколько часов назад. В МЧС по региону рассказали, что пожарные ликвидируют возгорание на улице Соликамская.
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МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше