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Пожар на предприятии в Перми удалось локализовать на площади 600 «квадратов»

В Перми спасатели локализовали крупный пожар на промышленном предприятии, где загорелась ёмкость с дизельным топливом. По данным регионального управления МЧС, площадь возгорания составила 600 кв. метров.

Источник: Life.ru

Благодаря оперативным действиям пожарных удалось избежать перехода огня на другие постройки. Сейчас на месте происшествия продолжают работать 94 специалиста и 25 единиц спецтехники. Сведения о пострадавших и обстоятельствах случившегося выясняются.

О том, что на производственном объекте в Перми возник пожар, стало известно несколько часов назад. В МЧС по региону рассказали, что пожарные ликвидируют возгорание на улице Соликамская.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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