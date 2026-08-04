На севере Волгограда иномарка врезалась в автобус № 21 с пассажирами

Сегодня, 4 августа, в Краснооктябрьском районе Волгограда произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Hyundai и пассажирского автобуса № 21. Как сообщили очевидцы произошедшего, авария случилась у остановки «Газовая».
— Иномарка врезалась, Когда автобус подъезжал к остановке в сторону центра. В салоне почувствовался сильный толчок, но никто не упал. К счастью, со стороны пассажиров никто не пострала, — рассказал информагентству один из свидетелей аварии.
От сильного удара пострадал легковой автомобиль — правая сторона бампера сильно повредилась, а также погнулся капот. Автобус отделался лишь небольшим сколом.
Фото: читатели V102.RU.