Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На севере Волгограда иномарка врезалась в автобус № 21 с пассажирами

Сегодня, 4 августа, в Краснооктябрьском районе Волгограда произошло дорожно-транспортное происшествие с.

Сегодня, 4 августа, в Краснооктябрьском районе Волгограда произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Hyundai и пассажирского автобуса № 21. Как сообщили очевидцы произошедшего, авария случилась у остановки «Газовая».

— Иномарка врезалась, Когда автобус подъезжал к остановке в сторону центра. В салоне почувствовался сильный толчок, но никто не упал. К счастью, со стороны пассажиров никто не пострала, — рассказал информагентству один из свидетелей аварии.

От сильного удара пострадал легковой автомобиль — правая сторона бампера сильно повредилась, а также погнулся капот. Автобус отделался лишь небольшим сколом.

Фото: читатели V102.RU.