«Заперли двери от прессы»: в Волгограде начался суд над политологом Серенко

В Волгоградском областном суде сегодня, 4 августа 2026 года, стартовал громкий процесс по делу известного журналиста и политолога Михаила Серенко, администратора популярного Telegram-канала.
Первое заседание прошло в обстановке строгой секретности — прессу и публику в зал не допустили, закрыв двери, — пишет v1.ru.
Экс-политолога обвиняют сразу по нескольким тяжелым статьям уголовного кодекса: от клеветы и оскорбления власти до реабилитации нацизма, принуждения к интиму и оборота порнографических материалов. Год назад его скрутили в собственной квартире, а не так давно Серенко дал показания против своего бывшего соратника, заявив о вымогательстве 6 миллионов рублей у местного бизнесмена за удаление компромата.
Перед началом закрытых слушаний у фигуранта неожиданно сменился судья. Процесс вела Людмила Лепилкина, а Серенко под конвоем завели в зал всего на один час.
Адвокат обвиняемого от подробных комментариев отказалась из-за секретности режима, отметив лишь, что ее подзащитный жив, здоров и рассчитывает на справедливый вердикт.
Ранее сообщалось об обвинениях, выдвинутых автору канала.