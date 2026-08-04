«Заперли двери от прессы»: в Волгограде начался суд над политологом Серенко

Экс-политолога обвиняют сразу по нескольким тяжелым статьям уголовного кодекса: от клеветы и оскорбления власти до реабилитации нацизма, принуждения к интиму и оборота порнографических материалов. Год назад его скрутили в собственной квартире, а не так давно Серенко дал показания против своего бывшего соратника, заявив о вымогательстве 6 миллионов рублей у местного бизнесмена за удаление компромата.