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«Заперли двери от прессы»: в Волгограде начался суд над политологом Серенко

Резонансный судебный процесс будет проходить в закрытом режиме.

В Волгоградском областном суде сегодня, 4 августа 2026 года, стартовал громкий процесс по делу известного журналиста и политолога Михаила Серенко, администратора популярного Telegram-канала.

Первое заседание прошло в обстановке строгой секретности — прессу и публику в зал не допустили, закрыв двери, — пишет v1.ru.

Экс-политолога обвиняют сразу по нескольким тяжелым статьям уголовного кодекса: от клеветы и оскорбления власти до реабилитации нацизма, принуждения к интиму и оборота порнографических материалов. Год назад его скрутили в собственной квартире, а не так давно Серенко дал показания против своего бывшего соратника, заявив о вымогательстве 6 миллионов рублей у местного бизнесмена за удаление компромата.

Перед началом закрытых слушаний у фигуранта неожиданно сменился судья. Процесс вела Людмила Лепилкина, а Серенко под конвоем завели в зал всего на один час.

Адвокат обвиняемого от подробных комментариев отказалась из-за секретности режима, отметив лишь, что ее подзащитный жив, здоров и рассчитывает на справедливый вердикт.

Ранее сообщалось об обвинениях, выдвинутых автору канала.