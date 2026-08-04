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Суд в Белгороде отправил основателя ЧВК «Ястреб» в колонию на 18 лет

Белгородский районный суд вынес приговор создателю ЧВК «Ястреб» Алексею Марущенко. Его признали виновным по семи статьям Уголовного кодекса, в том числе в мошенничестве и организации убийства. По информации источника РИА «Новости», фигурант проведёт в колонии 18 лет.

Источник: Life.ru

До этого сообщалось, что Марущенко и его сообщники выманивали средства у почти сотни военнослужащих под предлогом оплаты службы в их организации, которую он официально зарегистрировал как ООО в 2018 году.

Согласно данным судебного делопроизводства, Марущенко признан виновным в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений, включая организацию убийства, превышение должностных полномочий, похищение людей с применением оружия, вымогательство, мошенничество в особо крупном размере, а также незаконный оборот оружия и нарушение неприкосновенности жилища. Дополнительно суд обязал его выплатить родственникам погибшего компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей каждому.

Ранее Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и отправил под арест общественного деятеля и блогера Илью Ремесло. Ему назначена мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 30 суток по делу о распространении заведомо ложной информации о ВС РФ.

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