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Автоледи, устроившую гонки с полицией в Москве, лишили прав

Штраф и лишение прав на полтора года — таков итог дорожных развлечений 22-летней Сабины, которую уже окрестили преемницей Мары Багдасарян. Девушка устроила побег от инспекторов на Варшавском шоссе в Москве на машине без номеров исключительно из спортивного интереса, пишет Mash.

Источник: Life.ru

Девушка пояснила, что вынуждена ездить без госзнаков, поскольку каждый месяц отдаёт за превышения скорости около 50 тысяч рублей. Эти деньги она, якобы, выплачивает с зарплаты кассира в магазине. Сабина уверяла, что была трезва и всегда выполняла требования сотрудников ДПС, но в этот раз сильно испугалась за судьбу удостоверения и решила скрыться, чтобы проверить, чем всё закончится. Закончился эксперимент столкновением с автомобилем Haval и перегретой коробкой передач.

Примечательно, что автомобиль для побега был семейным. Родственники планировали продать его ради погашения долгов, а после инцидента машину и вовсе спрятали. Однако Сабина без труда пересела на BMW сестры, чтобы добраться на нём прямиком до здания суда. Там её признали виновной в оставлении места ДТП и лишили водительского удостоверения на полтора года. Сразу после выхода из зала заседаний девушка вновь села за руль и уехала.

Напомним, на юге Москвы полиция задержала девушку на Mercedes без номеров, которая устроила опасную погоню с ДТП и попыткой тарана патрульного мотоцикла. Нарушительница проигнорировала требование и попыталась скрыться, начав резко перестраиваться и совершать опасные манёвры. Во время преследования она спровоцировала ДТП, а также попыталась столкнуться с патрульным мотоциклом.

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