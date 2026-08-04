Автоледи, устроившую гонки с полицией в Москве, лишили прав

Девушка пояснила, что вынуждена ездить без госзнаков, поскольку каждый месяц отдаёт за превышения скорости около 50 тысяч рублей. Эти деньги она, якобы, выплачивает с зарплаты кассира в магазине. Сабина уверяла, что была трезва и всегда выполняла требования сотрудников ДПС, но в этот раз сильно испугалась за судьбу удостоверения и решила скрыться, чтобы проверить, чем всё закончится. Закончился эксперимент столкновением с автомобилем Haval и перегретой коробкой передач.