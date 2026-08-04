Автоледи, устроившую гонки с полицией в Москве, лишили прав

Девушка пояснила, что вынуждена ездить без госзнаков, поскольку каждый месяц отдаёт за превышения скорости около 50 тысяч рублей. Эти деньги она, якобы, выплачивает с зарплаты кассира в магазине. Сабина уверяла, что была трезва и всегда выполняла требования сотрудников ДПС, но в этот раз сильно испугалась за судьбу удостоверения и решила скрыться, чтобы проверить, чем всё закончится. Закончился эксперимент столкновением с автомобилем Haval и перегретой коробкой передач.
Примечательно, что автомобиль для побега был семейным. Родственники планировали продать его ради погашения долгов, а после инцидента машину и вовсе спрятали. Однако Сабина без труда пересела на BMW сестры, чтобы добраться на нём прямиком до здания суда. Там её признали виновной в оставлении места ДТП и лишили водительского удостоверения на полтора года. Сразу после выхода из зала заседаний девушка вновь села за руль и уехала.
Напомним, на юге Москвы полиция задержала девушку на Mercedes без номеров, которая устроила опасную погоню с ДТП и попыткой тарана патрульного мотоцикла. Нарушительница проигнорировала требование и попыталась скрыться, начав резко перестраиваться и совершать опасные манёвры. Во время преследования она спровоцировала ДТП, а также попыталась столкнуться с патрульным мотоциклом.
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