Самолёт Air India попал в зону турбулентности, пассажиры получили травмы

Ранее Life.ru писал, что в Иркутской области пропал самолёт с двумя пассажирами на борту. Борт должен был в 20:50 вернуться в посёлок Мама, откуда днем вылетел на патрулирование. Однако в назначенное время самолёт не вышел на связь и не вернулся в место вылета.