Суд назначил основателю ЧВК «Ястреб» Марущенко 18 лет колонии

Основатель ЧВК «Ястреб» обвинялся в целой серии тяжких уголовных статей, среди них мошенничество (98 эпизодов), похищение человека, вымогательство, превышение полномочий и убийство. По данным следствия, Марущенко продавал бойцам некие «особые условия» прохождения военной службы, которые в реальности не предоставлялись.