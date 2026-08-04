Суд назначил основателю ЧВК «Ястреб» Марущенко 18 лет колонии

Суд приговорил основателя ЧВК «Ястреб» Алексея Марущенко к 18 годам лишения свободы в колонии. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на участника процесса.
«Огласили приговор. По совокупности статей 18 лет в колонии строгого режима, с учетом применения всех послаблений», — сказал собеседник агентства.
Как писал сайт KP.RU, ранее прокурор запросил Белгородский районный суд назначить Марущенко 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.
Основатель ЧВК «Ястреб» обвинялся в целой серии тяжких уголовных статей, среди них мошенничество (98 эпизодов), похищение человека, вымогательство, превышение полномочий и убийство. По данным следствия, Марущенко продавал бойцам некие «особые условия» прохождения военной службы, которые в реальности не предоставлялись.