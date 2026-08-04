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«Ведомости»: бывшим ректором ГИТИСа Заславским заинтересовалось МВД

Правоохранительные органы проводят проверку в отношении бывшего ректора ГИТИСа Григория Заславского, сообщают «Ведомости» со ссылкой на близкие к МВД источники. Речь, по их словам, идет о нескольких эпизодах, включая превышение должностных полномочий и необоснованное начисление заработной платы.

Правоохранительные органы проводят проверку в отношении бывшего ректора ГИТИСа Григория Заславского, сообщают «Ведомости» со ссылкой на близкие к МВД источники. Речь, по их словам, идет о нескольких эпизодах, включая превышение должностных полномочий и необоснованное начисление заработной платы.

Дело пока не возбуждено, утверждают собеседники газеты. Других подробностей не приводится.

Несколько часов назад господин Заславский подтвердил, что покидает пост ректора ГИТИСа. Согласно сообщению пресс-службы вуза, решение он принял по собственному желанию. Нового руководителя выберут 15 сентября, до этого момента временно исполняющим обязанности ректора будет главный бухгалтер Ольга Ермакова.

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