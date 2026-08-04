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Силы ПВО за день отразили налёт 304 украинских дронов на регионы России

В течение 12 часов (с 08:00 до 20:00 мск) российскими силами противовоздушной обороны было нейтрализовано 304 украинских беспилотника самолётного типа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Инциденты зафиксированы в ряде субъектов РФ, включая Белгородскую, Брянскую, Калужскую, Курскую, Орловскую, Тульскую и Московскую области, а также над акваторию Чёрного моря. По данным оборонного ведомства, все цели были успешно перехвачены и уничтожены.

Ранее Life.ru писал, что в Московской области объявили беспилотную опасность. Также власти предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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