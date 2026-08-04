«Ведомости»: МВД организовало проверку экс-ректора ГИТИСа Заславского

Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку в отношении бывшего ректора ГИТИСа Григория Заславского. Об этом во вторник, 4 августа, рассказали «Ведомостям» несколько источников.
По данным издания, речь идет о нескольких эпизодах. Театральный критик может быть причастен «к превышению должностных полномочий и необоснованному начислению заработной платы». Несмотря на это, дело пока не возбудили.
При этом в пресс-службе учебного заведения подчеркнули, что Заславский покинул пост по собственному желанию. Его заявление на увольнение подписала глава Министерства культуры Ольга Любимова.
Кроме того, в марте актера Сергея Безрукова назначили художественным руководителем МХАТ имени Горького. По словам Любимовой, он успешно совмещает общественную и административную деятельность с актерством и педагогической практикой.
В тот же день, 6 марта, артиста Константина Хабенского назначили исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. При этом он продолжил возглавлять МХТ имени Чехова.