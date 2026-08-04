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«Ведомости»: МВД организовало проверку экс-ректора ГИТИСа Заславского

Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку в отношении бывшего ректора ГИТИСа Григория Заславского. Об этом во вторник, 4 августа, рассказали «Ведомостям» несколько источников.

Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку в отношении бывшего ректора ГИТИСа Григория Заславского. Об этом во вторник, 4 августа, рассказали «Ведомостям» несколько источников.

По данным издания, речь идет о нескольких эпизодах. Театральный критик может быть причастен «к превышению должностных полномочий и необоснованному начислению заработной платы». Несмотря на это, дело пока не возбудили.

При этом в пресс-службе учебного заведения подчеркнули, что Заславский покинул пост по собственному желанию. Его заявление на увольнение подписала глава Министерства культуры Ольга Любимова.

Кроме того, в марте актера Сергея Безрукова назначили художественным руководителем МХАТ имени Горького. По словам Любимовой, он успешно совмещает общественную и административную деятельность с актерством и педагогической практикой.

В тот же день, 6 марта, артиста Константина Хабенского назначили исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. При этом он продолжил возглавлять МХТ имени Чехова.

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