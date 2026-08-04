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Таксисты в Паттайе перестали брать деньги с россиян после трагедии с Назимовыми

После убийства российских туристов в Паттайе многие водители байк-такси на тайском курорте начали бесплатно возить граждан России.

После убийства российских туристов в Паттайе многие водители байк-такси на тайском курорте начали бесплатно возить граждан России. Об этом рассказала проживающая в Таиланде блогер Юлия Мирошниченко.

По ее словам, местные таксисты с помощью онлайн-переводчика выражают россиянам соболезнования в связи с трагедией и предлагают не оплачивать поездки. Блогер призвала соотечественников ценить такие проявления поддержки и благодарить водителей за их участие.

«Мне кажется, именно из таких маленьких поступков и складывается настоящее отношение людей друг к другу», — отметила Мирошниченко.

Брат и сестра Назимовы исчезли в Паттайе 26 июля. Впоследствии по подозрению в их убийстве были задержаны двое местных жителей. Во время допроса они признались, что расправились с россиянами, рассчитывая завладеть их байком. Следователи обнаружили закопанными транспортное средство и тела погибших. Кроме того, на месте, которое указали подозреваемые, были найдены останки еще трех человек.

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