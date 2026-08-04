Таксисты в Паттайе перестали брать деньги с россиян после трагедии с Назимовыми

Брат и сестра Назимовы исчезли в Паттайе 26 июля. Впоследствии по подозрению в их убийстве были задержаны двое местных жителей. Во время допроса они признались, что расправились с россиянами, рассчитывая завладеть их байком. Следователи обнаружили закопанными транспортное средство и тела погибших. Кроме того, на месте, которое указали подозреваемые, были найдены останки еще трех человек.