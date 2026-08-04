Власти Ленобласти выделили 100 млн рублей пострадавшим селлерам Wildberries

Для тех, у кого не хватит собственного залогового обеспечения, до 30% от суммы сделки покроет региональная гарантийная организация. Одновременно власти прорабатывают дополнительные совместные программы с крупнейшими банками. Помимо этого, областные структуры поддержки в оперативном порядке запустили кредитные каникулы. Всем ранее взявшим займы предоставлена отсрочка по платежам сроком на шесть месяцев.