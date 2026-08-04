Пропавшего в Черногории джаз-музыканта из Петербурга нашли мертвым

Известно, что 21-летний россиянин ушел из дома в минувшую пятницу, 31 июля. Георгий отправился на концерт группы «Мумий тролль» в Будву, однако после этого бесследно исчез. Уточняется, то молодой человек в день своей пропажи оставил дома паспорт, а также не заходил в социальные сети и не отвечал на звонки.