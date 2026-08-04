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Пропавшего в Черногории джаз-музыканта из Петербурга нашли мертвым

Поисковики сообщили о нахождении тела пропавшего в горной местности Черногории музыканта из Петербурга.

Источник: Комсомольская правда

Пропавшего в Черногории джазового музыканта из Санкт-Петербурга Георгия Соломатина нашли мертвым. Об этом сообщает «КП-Петербург».

«Георгий найден. Он погиб», — говорится в сообщении поисковиков.

Других подробностей относительно поисков и найденного тела россиянина не приводится.

Известно, что 21-летний россиянин ушел из дома в минувшую пятницу, 31 июля. Георгий отправился на концерт группы «Мумий тролль» в Будву, однако после этого бесследно исчез. Уточняется, то молодой человек в день своей пропажи оставил дома паспорт, а также не заходил в социальные сети и не отвечал на звонки.

Его также видели постояльцы кафе в горной местности, где позднее были запущены поиски у водопада. Как уточнили поисковики, данная местность является не самой безопасной, поэтому музыкант мог оступиться и упасть в ночи. Обстоятельства произошедшего продолжают выясняться.