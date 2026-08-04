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В Краснокамске пропала 65-летняя женщина без трёх пальцев на каждой руке

Она ушла из дома утром 3 августа 2026 года.

Женщина 65 лет ушла 3 августа из дома и пропала, сообщает отряд «Регион59-поиск пропавших людей».

Пропавшую женщину зовут Татьяна Алексеевна Лопатина. Ей 65 лет. 3 августа в 8:00 она вышла из своего дома на улице Дзержинского в Краснокамске. С тех пор её местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 155 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы тёмные до плеч. Особые приметы: на обеих руках отсутствуют по три пальца, есть только большие и указательные. Отсутствуют зубы. Была одетв в чёрную кофту с рисунком из белых звёздочек, бежевую футболку, чёрные штаны и бордовые галоши.

Тех, кому известно местонахождение пропавшей, просят поделиться информацией. Для связи указаны:

полиция (телефоны — 02, 102);

единая дежурно-диспетчерская служба (телефон — 112);

бюро регистрации несчастных случаев ГУ МВД России по Пермскому краю (телефон — (342) 241−36−40);

волонтёры (телефон — 8−912−880−41−60).

«Любое действие с вашей стороны — огромная помощь в поиске пропавших людей», — говорится в сообщении «Регион59-поиск пропавших людей».

Ранее волонтёры завершили поиски 32-летнего пермяка, который пропал в середине июня, Мужчина был найден живым. Обстоятельства пропажи и его обнаружения не уточнялись.

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