В Краснокамске пропала 65-летняя женщина без трёх пальцев на каждой руке

Женщина 65 лет ушла 3 августа из дома и пропала, сообщает отряд «Регион59-поиск пропавших людей».
Пропавшую женщину зовут Татьяна Алексеевна Лопатина. Ей 65 лет. 3 августа в 8:00 она вышла из своего дома на улице Дзержинского в Краснокамске. С тех пор её местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 155 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы тёмные до плеч. Особые приметы: на обеих руках отсутствуют по три пальца, есть только большие и указательные. Отсутствуют зубы. Была одетв в чёрную кофту с рисунком из белых звёздочек, бежевую футболку, чёрные штаны и бордовые галоши.
Тех, кому известно местонахождение пропавшей, просят поделиться информацией. Для связи указаны:
полиция (телефоны — 02, 102);
единая дежурно-диспетчерская служба (телефон — 112);
бюро регистрации несчастных случаев ГУ МВД России по Пермскому краю (телефон — (342) 241−36−40);
волонтёры (телефон — 8−912−880−41−60).
«Любое действие с вашей стороны — огромная помощь в поиске пропавших людей», — говорится в сообщении «Регион59-поиск пропавших людей».
Ранее волонтёры завершили поиски 32-летнего пермяка, который пропал в середине июня, Мужчина был найден живым. Обстоятельства пропажи и его обнаружения не уточнялись.