В Перми ликвидировали открытое горение на производственном объекте

Пожарные бригады ликвидировали открытое горение на производственном объекте в Перми. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, пишут «РИА Новости».
Пожар на предприятии произошел сегодня вечером. По данным «Ъ-Прикамье», речь идет о нефтеперерабатывающем «Камском заводе масел».
По предварительным данным, огонь возник из-за разгерметизации системы охлаждения установки. Распространение пожара остановили на площади 600 кв. м.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше