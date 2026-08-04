«112»: Проститутка украла у клиента деньги в Новокузнецке

После проститутка заявила, что ей необходимо отойти, чтобы оплатить такси. Она вышла и не вернулась. В итоге мужчина обратился в полицию, девушку нашли и задержали. Ей грозит до пяти лет лишения свободы за мошенничество, уточнили в публикации.