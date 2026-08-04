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«112»: Проститутка украла у клиента деньги в Новокузнецке

Проститутка украла у клиента деньги в Новокузнецке — ее уже задержали сотрудники правоохранительных органов. Об этом во вторник, 4 августа, сообщили в Telegram-канале «112».

Проститутка украла у клиента деньги в Новокузнецке — ее уже задержали сотрудники правоохранительных органов. Об этом во вторник, 4 августа, сообщили в Telegram-канале «112».

34-летний мужчина связался с девушкой в Сети, после чего они договорились о встрече. Злоумышленница приехала к клиенту, однако сразу попросила оплату. Россиянин перевел ей 18 тысяч рублей.

После проститутка заявила, что ей необходимо отойти, чтобы оплатить такси. Она вышла и не вернулась. В итоге мужчина обратился в полицию, девушку нашли и задержали. Ей грозит до пяти лет лишения свободы за мошенничество, уточнили в публикации.

В США 21-летняя проститутка Ления Батлер была признана виновной в непредумышленном убийстве после гибели клиента, который потребовал вернуть ему деньги. Его тело обнаружила прохожая, которая гуляла с собакой.

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