«112»: Проститутка украла у клиента деньги в Новокузнецке

Проститутка украла у клиента деньги в Новокузнецке — ее уже задержали сотрудники правоохранительных органов. Об этом во вторник, 4 августа, сообщили в Telegram-канале «112».
34-летний мужчина связался с девушкой в Сети, после чего они договорились о встрече. Злоумышленница приехала к клиенту, однако сразу попросила оплату. Россиянин перевел ей 18 тысяч рублей.
После проститутка заявила, что ей необходимо отойти, чтобы оплатить такси. Она вышла и не вернулась. В итоге мужчина обратился в полицию, девушку нашли и задержали. Ей грозит до пяти лет лишения свободы за мошенничество, уточнили в публикации.
В США 21-летняя проститутка Ления Батлер была признана виновной в непредумышленном убийстве после гибели клиента, который потребовал вернуть ему деньги. Его тело обнаружила прохожая, которая гуляла с собакой.