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В Уфе из горящего дома спасли 16 человек, 70 эвакуировались сами

В Уфе спасли 16 человек при пожаре в многоквартирном доме. Огонь вспыхнул на седьмом этаже, еще 70 жильцов эвакуировались сами. По данным МЧС Башкирии, обошлось без пострадавших.

Источник: Life.ru

«Из зоны воздействия опасных факторов спасены 16 человек, в том числе трое детей», — говорится в сообщении спасателей.

Пожар уже локализован, на месте продолжают работать 26 спасателей и восемь единиц техники.

Как ранее сообщалось, пожар произошёл днём 4 августа на улице Гвардейской. Всё начиналось с одной квартиры и постепенно распространилось по остальным.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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