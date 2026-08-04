Более 400 поджигателей лесов попали в руки полиции Франции

Во Франции с начала лета 2026 года задержаны 402 человека, которых подозревают в причастности к природным пожарам. Об этом на пресс‑конференции сообщил министр внутренних дел Лоран Нуньес. Среди задержанных — 156 несовершеннолетних.
По словам главы МВД, речь идёт как об умышленных, так и о непреднамеренных поджогах. С начала сезона в стране зарегистрировано около 14 тысяч возгораний, огнём уничтожено 120 тысяч гектаров.
Ситуацию осложняет жара: в 16 департаментах действует «оранжевый» уровень погодной опасности. Метеорологи прогнозируют, что высокая температура сохранится до пятницы.
Особенно тяжёлая обстановка в департаменте Вар, где пожар не удаётся погасить уже две недели. В тушении задействованы около тысячи пожарных.
Ранее мы писали: Личность подростка, убитой в Калифорнии почти 50 лет назад, установлена.
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