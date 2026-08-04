В Сене у подножия Эйфелевой башни нашли человеческие останки

Ранее сообщалось, что во Франции в городе Оранж задержана 32-летняя женщина и её сожитель, в квартире которых обнаружены останки пяти младенцев. Скелетированные останки четырёх тел и тело пятого находились в коробках. Первым страшную находку сделал сам сожитель: начав осматривать жилище, так как слишком поздно узнал о беременности спутницы, он наткнулся на нечто, похожее на человеческие останки, что позже подтвердила прокуратура Карпантра.