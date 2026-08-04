Собянин: С утра 4 августа в сторону Московского региона летели 184 БПЛА

В период с 08:30 до 22:00 в сторону Московского региона летели 184 беспилотных летательных аппарата (БЛЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 4 августа, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 18 беспилотников уничтожены на подлете к Москве, — написал глава города в своем канале в мессенджере МАКС.
В этот же день глава муниципального округа Чехов в Московской области Михаил Собакин опубликовал снимки последствий удара украинской армии. В результате произошедшего на территории округа зафиксированы повреждения, есть погибшие и раненые.
По словам главы Московской области Андрея Воробьева, пять человек погибли, шестеро получили ранения при атаке ВСУ на Подмосковье. В промзоне «Новоселок» в результате падения дронов произошло несколько пожаров, наиболее крупный — на складе, где горение ликвидировали.