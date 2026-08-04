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Собянин: С утра 4 августа в сторону Московского региона летели 184 БПЛА

В период с 08:30 до 22:00 в сторону Московского региона летели 184 беспилотных летательных аппарата (БЛЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 4 августа, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В период с 08:30 до 22:00 в сторону Московского региона летели 184 беспилотных летательных аппарата (БЛЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 4 августа, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 18 беспилотников уничтожены на подлете к Москве, — написал глава города в своем канале в мессенджере МАКС.

В этот же день глава муниципального округа Чехов в Московской области Михаил Собакин опубликовал снимки последствий удара украинской армии. В результате произошедшего на территории округа зафиксированы повреждения, есть погибшие и раненые.

По словам главы Московской области Андрея Воробьева, пять человек погибли, шестеро получили ранения при атаке ВСУ на Подмосковье. В промзоне «Новоселок» в результате падения дронов произошло несколько пожаров, наиболее крупный — на складе, где горение ликвидировали.

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