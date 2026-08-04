Собянин: в сторону Московского региона летели 184 БПЛА

«В период с 08:30 до 22:00 в сторону Московского региона летели 184 БПЛА. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 18 беспилотников уничтожены на подлете к Москве», — написал мэр.
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