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Собянин: в сторону Московского региона летели 184 БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин в «Максе» сообщил, что в течение дня в сторону Московского региона летели 184 беспилотника, из которых 18 были уничтожены на подлете к столице.

Источник: Софья Сандурская/ТАСС

«В период с 08:30 до 22:00 в сторону Московского региона летели 184 БПЛА. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 18 беспилотников уничтожены на подлете к Москве», — написал мэр.

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