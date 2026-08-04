Жуть в Москве: из озера в Серебряном бору выловили труп с гирей

Тело мужчины с закрепленной на ноге шестнадцатикилограммовой гирей было обнаружено в водоеме на северо-западе Москвы, сообщает Telegram-канал SHOT.
«Сегодня около 19:30 спасателями было обнаружено тело мужчины в озере Круглое, которое находится в парке “Серебряный бор”. На ноге у него была привязана 16-килограммовая гиря», — говорится в сообщении.
Инцидент произошел около половины восьмого вечера. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы и следователи, которым предстоит установить точные причины и обстоятельства смерти погибшего.