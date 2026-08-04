Shot: Тело мужчины с гирей на ноге выловили из озера в Серебряном Бору

До этого жительницу Балашихи задержали по подозрению в убийстве и расчленении шестилетнего сына. Голову мальчика нашли в пруду в Москве, а тело — в квартире мамы в Подмосковье. Что могло сподвигнуть мать на подобное, выясняла «Вечерняя Москва».