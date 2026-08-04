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В Приморье спасли пропавшую в лесу семью с 6-летним ребенком

Семья с 6-летним ребенком заблудилась в лесу в Приморье.

Источник: Аргументы и факты

В Приморском крае спасатели обнаружили семью с 6-летним ребенком, которая потерялась в лесу, сообщает ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, вечером 2 августа в центр управления в кризисных ситуациях поступила информация, что в лесу в районе бухты Спокойная заблудилась семья с 6-летним сыном. Телефон главы семейства разрядился. Тогда спасатели отправились на их поиски.

«Потребовалось полтора часа, чтобы обнаружить всю семью и вывести ее из лесного массива. Медицинская помощь гражданам не потребовалась», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что в Московской области спасатели и волонтеры нашли 77-летнего мужчину, который потерялся в лесу и провел там пять суток.

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