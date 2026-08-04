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В Словении из-за жары могут остановить единственную в стране АЭС

АЭС «Кршко» в Словении может снизить мощность или остановиться из-за жары, низкого уровня воды и высокой температуры в реке Сава.

Источник: Аргументы и факты

Единственную в Словении атомную электростанцию «Кршко» могут остановить из-за аномальной жары. Об этом сообщила пресс-служба АЭС.

Сейчас станция работает на полную мощность. Однако низкий уровень воды и высокая температура в реке Сава могут привести к снижению мощности реактора.

По данным администрации АЭС, эффективность выработки электроэнергии уже снизилась из-за необходимости усиленного охлаждения.

Руководство станции уведомило власти Словении и Хорватии, что из-за экологических ограничений может потребоваться уменьшение мощности реактора. В худшем случае возможна постепенная остановка АЭС.

Станция «Кршко» является совместным предприятием Словении и Хорватии. Она обеспечивает около 25% потребностей Словении и 15% потребностей Хорватии в электроэнергии.