Пожар на предприятии в Перми потушили

Пожарные ликвидировали возгорание на предприятии в Перми, где загорелись емкости с дизельным топливом. Пострадавших нет, сообщило ГУ МЧС России по Пермскому краю.
По предварительной информации, емкости с топливом загорелись из-за разгерметизации системы охлаждения. Точная причина возгорания пока неизвестна.
Площадь пожара составила 800 кв. м. Его тушили 94 человека, было задействовано 35 единиц техники.
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