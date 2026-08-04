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Пожар на предприятии в Перми потушили

Пожарные ликвидировали возгорание на предприятии в Перми, где загорелись емкости с дизельным топливом. Пострадавших нет, сообщило ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Пожарные ликвидировали возгорание на предприятии в Перми, где загорелись емкости с дизельным топливом. Пострадавших нет, сообщило ГУ МЧС России по Пермскому краю.

По предварительной информации, емкости с топливом загорелись из-за разгерметизации системы охлаждения. Точная причина возгорания пока неизвестна.

Площадь пожара составила 800 кв. м. Его тушили 94 человека, было задействовано 35 единиц техники.

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