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Пожар на предприятии в Перми ликвидировали, пострадавших нет

Открытое горение на предприятии в Перми ликвидировали. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Источник: Life.ru

По данным ведомства, сообщение о ликвидации пожара поступило в 23:59 (21:59 мск). В результате происшествия никто не пострадал. Специалистам предстоит установить обстоятельства возгорания. Причину пожара определит дознаватель МЧС России после проведения необходимых проверок.

Ранее Life.ru писал, что пожар произошёл на производственном объекте в Перми, на улице Соликамской. Прибывшие на вызов подразделения обнаружили горящую ёмкость с дизельным топливом. Возгорание было локализовано на площади 600 квадратных метров. На месте происшествия работали 94 специалиста и 25 единиц спецтехники.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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