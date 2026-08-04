Кандидата в Конгресс США родом с Украины задержали на Гавайях

По его сведениям, инцидент произошел в субботу на острове Мауи, когда 61-летний мужчина на пляже попросил 40-летнего Басина убавить громкость музыки. В ответ кандидат в конгрессмены начал угрожать, что застрелит жену сделавшего замечание. В конфликт вмешался прохожий, после чего перепалка переросла в потасовку, в ходе нее Басин вытащил нож, от которого впоследствии попытался избавиться. В свою очередь газета The New York Post сообщает, что политик пытался ударить стулом одного из участников перепалки, однако человек, на которого он напал, успел нанести упреждающий удар и сбить Басина с ног.