Кандидата в Конгресс США родом с Украины задержали на Гавайях

НЬЮ-ЙОРК, 4 августа. /ТАСС/. Кирилл Басин — выходец с Украины, который баллотируется в Палату представителей Конгресса США от демократов, был задержан за драку с ножом на Гавайях, пишет местное издание Honolulu Civil Beat.
По его сведениям, инцидент произошел в субботу на острове Мауи, когда 61-летний мужчина на пляже попросил 40-летнего Басина убавить громкость музыки. В ответ кандидат в конгрессмены начал угрожать, что застрелит жену сделавшего замечание. В конфликт вмешался прохожий, после чего перепалка переросла в потасовку, в ходе нее Басин вытащил нож, от которого впоследствии попытался избавиться. В свою очередь газета The New York Post сообщает, что политик пытался ударить стулом одного из участников перепалки, однако человек, на которого он напал, успел нанести упреждающий удар и сбить Басина с ног.
Кандидату в конгрессмены были предъявлены два обвинения в угрозе насилия с целью запугивания, суд установил залог в $1 млн.
Как отмечает издание, это не первый случай подобного поведения Басина, в мае этого года он размахивал оружием в окружной администрации, его также арестовывали за порчу имущества и нападения.