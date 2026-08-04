Ричмонд
+27°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кандидата в Конгресс США родом с Украины задержали на Гавайях

Кирилла Басина обвиняют по статье об угрозе насилия с целью запугивания.

НЬЮ-ЙОРК, 4 августа. /ТАСС/. Кирилл Басин — выходец с Украины, который баллотируется в Палату представителей Конгресса США от демократов, был задержан за драку с ножом на Гавайях, пишет местное издание Honolulu Civil Beat.

По его сведениям, инцидент произошел в субботу на острове Мауи, когда 61-летний мужчина на пляже попросил 40-летнего Басина убавить громкость музыки. В ответ кандидат в конгрессмены начал угрожать, что застрелит жену сделавшего замечание. В конфликт вмешался прохожий, после чего перепалка переросла в потасовку, в ходе нее Басин вытащил нож, от которого впоследствии попытался избавиться. В свою очередь газета The New York Post сообщает, что политик пытался ударить стулом одного из участников перепалки, однако человек, на которого он напал, успел нанести упреждающий удар и сбить Басина с ног.

Кандидату в конгрессмены были предъявлены два обвинения в угрозе насилия с целью запугивания, суд установил залог в $1 млн.

Как отмечает издание, это не первый случай подобного поведения Басина, в мае этого года он размахивал оружием в окружной администрации, его также арестовывали за порчу имущества и нападения.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше