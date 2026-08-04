Два муниципалитета Белгородской области атакованы ВСУ, пострадали три человека

В посёлке Октябрьский Белгородского округа в результате применения FPV-дрона повреждения получил один из жилых домов, при этом пострадали мужчина и женщина. Пострадавшие были доставлены в больницу № 2 города Белгорода, где у обоих диагностировали акубаротравмы. В доме, атакованном дроном, повреждено остекление.