Полицейские нашли браслет волгоградки, украденный ее столичной подругой

Владелица украшения пришла в полицию, когда не обнаружила золотой браслет стоимостью около 40 тысяч рублей в шкатулке. При этом женщина вспомнила, что в период с 26 июня по 24 июля у нее гостила 18-летняя подруга из Москвы. Подозреваемую пришлось разыскивать оперативникам.