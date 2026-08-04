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Полицейские нашли браслет волгоградки, украденный ее столичной подругой

Стражи порядка смогли не только найти похищенное ювелирное украшение, но и вернуть его владелице несмотря на то, что браслет был сдан в ломбард.

Волжские полицейские вернули ювелирный браслет 35-летней местной жительнице. Приметная вещица была украдена из дома потерпевшей ее же подругой, сообщает главк МВД по Волгоградской области.

Владелица украшения пришла в полицию, когда не обнаружила золотой браслет стоимостью около 40 тысяч рублей в шкатулке. При этом женщина вспомнила, что в период с 26 июня по 24 июля у нее гостила 18-летняя подруга из Москвы. Подозреваемую пришлось разыскивать оперативникам.

Юная похитительница призналась, что забрала украшение и сдала его в ломбард, а вырученные деньги истратила на свои прихоти. Браслет вернулся к владелице, а его похитительница стала фигуранткой уголовного дела.

Ранее на скамье подсудимых оказался волгоградец, который пользуясь суматохой в торговом центре накануне 8 марта украл сразу несколько десятков золотых браслетов.

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