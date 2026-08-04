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В Индии женщина задушила мужа платьем ради нового брака

В Индии женщина из штата Уттар-Прадеш призналась в расправе над мужем при помощи платья.

Источник: Аргументы и факты

В индийском штате Уттар-Прадеш 37-летняя женщина призналась в убийстве своего супруга. По данным The Times of India, преступление было совершено с использованием платья, которое она применила в качестве орудия расправы.

Супруги прожили вместе около 20 лет и воспитывали двоих детей. После переезда семьи в штат Гуджарат женщина начала отношения с соседом. Позже семья вернулась в Уттар-Прадеш, однако, как сообщается, связь с любовником не прекратилась, а конфликты между супругами продолжались.

Трагедия произошла в ночь на 31 июля. Дети, услышав подозрительный шум, поднялись на крышу дома и обнаружили отца без сознания с платьем, обмотанным вокруг головы. Мужчину доставили в больницу, однако врачи не смогли его спасти. Впоследствии женщина призналась в совершении преступления.

Ранее житель Британии Джеймс Десборо совершил жестокое убийство двух друзей, а также из-за храпа задушил сокамерника во время ожидания суда.