В Индии женщина задушила мужа платьем ради нового брака

Супруги прожили вместе около 20 лет и воспитывали двоих детей. После переезда семьи в штат Гуджарат женщина начала отношения с соседом. Позже семья вернулась в Уттар-Прадеш, однако, как сообщается, связь с любовником не прекратилась, а конфликты между супругами продолжались.