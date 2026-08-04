Прокуратура Анкары потребовала лишить иммунитета лидера турецкой оппозиции

СТАМБУЛ, 4 августа. /ТАСС/. Прокуратура Анкары направила запрос в Министерство юстиции Турции с требованием лишить депутатской неприкосновенности лидера оппозиционной Новой партии Озгюра Озеля в рамках расследования дела о взяточничестве. Об этом говорится в сообщении надзорного ведомства.
«Главная республиканская прокуратура Анкары направила в министерство юстиции досье с заключением о необходимости снятия депутатской неприкосновенности с депутата парламента Озгюра Озеля в соответствии со статьей 83 конституции», — отмечается в сообщении.
В документе сообщается о взятках, которые Озель якобы получал за участие глав ряда муниципалитетов в выборах в местные органы власти в 2024 году.
Согласно статье 83 турецкой конституции, депутат парламента, обвиняемый в совершении преступления, может быть лишен иммунитета только по решению заксобрания. В противном случае он не может быть задержан, допрошен, заключен под стражу или судим. Возглавляемая Озелем Новая партия была учреждена 24 июля после его выхода из Народно-республиканской партии.
Ранее в турецкий парламент направлялись запросы о лишении депутатской неприкосновенности Озеля, в том числе в связи с возбуждением дела за его оскорбительные высказывания в адрес президента Реджепа Тайипа Эрдогана, которые прокуратура квалифицировала в качестве состава преступления.