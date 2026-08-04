Три человека пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область

Три мирных жителя получили ранения в результате атак Вооруженных сил Украины на два муниципалитета Белгородской области. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.
В поселке Октябрьский дрон атаковал частный дом. По данным ведомства, пострадали мужчина и женщина, у обоих диагностировали акубаротравмы. После оказания медицинской помощи их отпустили на амбулаторное лечение.
В опершатбе добавили, что еще одна атака произошла в селе Новая Таволжанка. Беспилотник ударил по легковому автомобилю. Мужчина получил осколочные ранения плеча и спины. Он доставлен в больницу, где ему оказывают необходимую помощь.
Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим атаковал Подмосковье. Губернатор региона Андрей Воробьев уточнил, что погбли пять мирных жителей. Также были повреждены электроподстанция и административное здание.