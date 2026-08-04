Ричмонд
+27°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три человека пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область

Беспилотники ВСУ ударили по дому и автомобилю под Белгородом.

Источник: Комсомольская правда

Три мирных жителя получили ранения в результате атак Вооруженных сил Украины на два муниципалитета Белгородской области. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

В поселке Октябрьский дрон атаковал частный дом. По данным ведомства, пострадали мужчина и женщина, у обоих диагностировали акубаротравмы. После оказания медицинской помощи их отпустили на амбулаторное лечение.

В опершатбе добавили, что еще одна атака произошла в селе Новая Таволжанка. Беспилотник ударил по легковому автомобилю. Мужчина получил осколочные ранения плеча и спины. Он доставлен в больницу, где ему оказывают необходимую помощь.

Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим атаковал Подмосковье. Губернатор региона Андрей Воробьев уточнил, что погбли пять мирных жителей. Также были повреждены электроподстанция и административное здание.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше