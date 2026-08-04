ЮНИСЕФ призвал Киев соблюдать нормы МГП после удара под Геленджиком

За последние несколько дней дети стали жертвами нападений. В организации указали, что в Белгородской области после удара беспилотника рядом с детской площадкой погибла 13-летняя девочка, ещё две девочки семи и девяти лет получили ранения. Среди погибших в результате атаки в Краснодарском крае было четверо детей. Всего при этом инциденте погибли семь человек, 58 человек пострадали.